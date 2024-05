Esa Ministerratssitzung Zwei Unternehmen für Europas Raumfahrtzukunft

Aber bei der Ministerratssitzung wurde noch mehr beschlossen. So soll Airbus die Vigil-Sonde bauen, die 2031 starten wird. Der Name bedeutet „Wache“. Und wie ein Wächter soll die Sonde ihre Position am sogenannten Lagrange-Punkt 5 auf der Erd-Umlaufbahn beziehen. Dort gleichen sich die Schwerkraft von Erde und Sonne aus, was einen stabilen Orbit erlaubt. Und Vigil blickt dann quasi von der Seite auf die Sonne und erkennt heftige Eruptionen und Massenauswürfe noch bevor sie sich in Richtung Erde drehen. So soll sie als Frühwarnsystem Alarm schlagen, wenn das „Sonnenwetter“ eine Gefahr für Satelliten und gegebenenfalls sogar für Stromnetze darstellt. Erst vor wenigen Tagen konnte man beispielsweise Polarlichter über Deutschland sehen. Als Ergebnis heftiger Sonnenaktivität. Aber auch einige Satelliten, beispielsweise das Starlink-System von SpaceX, wurden in Mitleidenschaft gezogen.