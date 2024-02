Weltraumschrott Alter Esa-Satellit stürzt im Februar auf die Erde

Der Satellit ist indes nur ein Beispiel für den zunehmenden Weltraumschrott im Erdorbit, der schlussendlich auch wieder zurück zur Erde kommt. In den meisten Fällen verglüht er in der Atmosphäre. Bisweilen aber erreichen Fragmente auch die Oberfläche. Bislang sind 70 solcher Bruchstücke entdeckt worden. In mehr als 50 Prozent der Fälle handelt es sich um Raketen-Trümmer. Manche Teile indes stürzen ins Meer oder in so einsames und unwegsames Gelände, dass nichts über sie bekannt ist.