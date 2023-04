Acht Jahre unterwegs Europäische Sonde Juice startet zu den Monden des Jupiter

Es ist eine der aufwendigsten Missionen der Europäischen Weltraumorganisation Esa, mit der man sich weit in den Weltraum hinauswagt. Doch am Donnerstag, 13. April, sollen zum vorletzten Mal in Französisch-Guayana die Motoren der mehr als 50 Meter hohen Ariane 5 zünden, die in diesem Jahr ausgemustert wird. Um eine rund sechs Tonnen schwere Sonde ins All zu tragen und auf den Weg zu bringen. Zu dem Gasriesen Jupiter, der zum angestrebten Startzeitpunkt 890 Millionen Kilometer entfernt sein wird.