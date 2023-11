Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher im Gespräch Europäischer Raumtransporter: Ausschreibung noch vor Weihnachten

Die Esa hält sich die Optionen offen. Das gilt ebenso für die Kooperationen bei einer zukünftigen kommerziellen Raumstation als Nachfolger der ISS. Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten einige Firmen, die sich da positionieren. Und mit Axiom sowie Voyager Space mit Starlab arbeitet die Esa bereits zusammen oder will es zumindest tun. „In den USA ist noch nicht entschieden, wer das Rennen gewinnen wird. Wir erwarten, dass es sich etwa 2025 herauskristallisieren wird“, sagt Aschbacher. Es sei wichtig, sich die Optionen offenzuhalten. „Wir sind da nicht auf einen fixiert.“ Schließlich seien beispielsweise die Preise oder Konditionen noch nicht bekannt. „Es ist ja alles Teil der Entwicklungen, die dort durchgeführt werden. Inklusive des Business-Modells“, so der Esa-Generaldirektor. Indes: „Für mich als Esa ist es wichtig, dass europäisches Steuergeld in Europa ausgegeben wird. Entweder direkt durch Aufträge an europäische Firmen. Oder indirekt über Investitionen der US-Firmen, die dann in Europa einkaufen.“ Und „wir werden nicht einfach Geld über den Atlantik überweisen, um eine Raumstation zu mieten“.