Europas Rolle in der Raumfahrt ESA soll Weltraum-Revolution starten

Es war einmal. So beginnen in der Regel Märchen. Oder der wehmütige Rückblick in eine Zeit, in der Europa einen entscheidenden Anteil an der kommerziellen Raumfahrt hatte. Und so lange ist das gar nicht her. Noch vor zehn Jahren hatte Europa da einen Anteil von 17 Prozent, im Jahr 2000 lag der sogar bei mehr als 33 Prozent. Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums. Und heute? Da sei der Anteil kaum existent, sagte Cédric O bei einer Pressekonferenz der europäischen Weltraumorganisation Esa am Donnerstag. Der französische Politiker und ehemaliger Staatssekretär für Digitales gehört zu den Autoren eines unabhängigen Berichts, den die Esa in Auftrag gegeben hat. Um festzustellen, was sich bei Raumfahrt in Europa ändern muss.