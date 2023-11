Exoplaneten Esa-Teleskop Cheops entdeckt sechs Planeten auf seltenen Bahnen

Mit anderen Worten: Jedes Mal, wenn der jeweils innere Planet drei Umläufe beendet, hat der nächstäußere Planet zwei Umläufe vollzogen. Astronomen reden in einem solchen Fall von einer Bahnresonanz oder einem harmonischen Verhältnis. Noch wichtiger ist indes, dass es für ein sehr stabiles System spricht. So etwas finden wir auch in unserem Sonnensystem. Beispielsweise bei Neptun und Pluto. Oder bei den 4000 Asteroiden der sogenannten Hilda-Gruppe, die sich in einer stabilen Bahnresonanz mit Jupiter bewegen.