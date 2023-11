Raumfahrt in Europa Neue Ariane 6 soll im Sommer 2024 zum ersten Mal starten

Grund für diese Ankündigung war der erfolgreiche Test der Hauptstufe am 23. November. Da wurden in Kourou Haupt- und Oberstufe mit flüssigem Sauer- und Wasserstoff betankt. Im Anschluss zündete das Vulcain-2.1-Triebwerk der Hauptstufe und brannte für etwa sieben Minuten. Ohne Probleme. Auch die Steuerung des Triebwerks gelang. Seitdem ist man bei der Esa, bei der ArianeGroup, der französischen Weltraumagentur CNES als Betreiber des Weltraumbahnhofs und dem Vermarkter Arianespace überzeugt: Die Rakete kann endlich starten. Zwar würden noch zwei Tests anstehen, sagte der Vorstandsvorsitzende der ArianeGroup, Martin Sion. Aber damit würden nun technische Grenzfälle getestet, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Am 7. Dezember wird die Oberstufe in Lampoldshausen gezündet, am 15. Dezember wird die Test-Rakete in Kourou noch einmal betankt und das Vulcain-2.1-Triebwerk kurz gestartet.