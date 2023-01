„Das ist ein großer Moment“ Erster Raketenstartplatz für Satellitenträger in der EU eröffnet

Die schwedische Raumfahrtagentur SSC will von der Esrange-Station aus in einigen Monaten als erstes von Europa aus Satelliten ins All bringen. Unterstützt wird sie dabei maßgeblich durch die Regierung in Stockholm sowie die EU. „Die aktuelle geopolitische Lage, nicht zuletzt natürlich der russische Einmarsch in der Ukraine, hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Europäische Union Zugang zum Weltraum hat“, sagte Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson.