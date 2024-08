Mehrtägige SpaceX-Mission geplant Training im Eis könnte deutsche Frau erstmals ins Weltall führen

Während der Mission namens „Fram2“, angelehnt an den Namen eines Schiffes von norwegischen Polarforschern im 19. Jahrhundert, will das Team die Polarregionen in den Blick nehmen, also Arktis und Antarktis. Rogge ist in dem vierköpfigen Team die Wissenschaftlerin. Sie soll zum Beispiel dafür zuständig sein, ein mysteriöses Himmelsleuchten zu untersuchen. Zur Mission gehören neben Chun Wang noch eine Filmemacherin aus Norwegen, ein Polar-Guide aus Australien und eben Rogge.