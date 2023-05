EU-Beschluss nimmt Unternehmen in die Pflicht Satellitenbilder gegen weltweite Abholzung

Darum will man, dass in Zukunft in der EU nur Produkte verkauft werden dürfen, die nicht zur Abholzung beigetragen haben. Das Ziel: So sollen die CO 2 -Emissionen um jährlich rund 32 Millionen Tonnen gesenkt werden, was etwa einem Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes der EU in 2020 entspricht. Gleichzeitig kommt es wirtschaftlichen Einsparungen von mindestens 3,2 Milliarden Euro im Jahr gleich - die in Klima-Maßnahmen investiert werden müssten. Und: So bleiben weltweit Wälder erhalten, die sonst oftmals illegaler Abholzung zum Opfer fallen würden – um Platz zu schaffen für Landwirtschaft oder Monokulturen.