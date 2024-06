Astronomische Sensation Forscher entdecken erstmals Asteroid mit Doppelmond-System

Die Forscher hatten das System auf ersten Bildern bereits kurz nach dem Vorbeiflug der Sonde „Lucy“ am 1. November 2023 am Asteroiden Dinkinesh entdeckt und nach der Auswertung aller Daten nun im Fachjournal „Nature“ präsentiert. Die beiden sich berührenden Trabanten haben demnach Durchmesser von 210 und 230 Metern. Sie umkreisen Dinkinesh innerhalb von rund 52,5 Stunden in einer Entfernung von 3,1 Kilometer.