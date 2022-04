Ein Ausflug in die Schwerelosigkeit könnte für immer mehr Menschen eine spannende Alternative zu Thailand, Mallorca oder Amerika werden. Weltraumunternehmen wie beispielsweise Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos befördern mutige Weltraumtouristen in den All und auch Prominente lassen sich diesen teuren Spaß nicht entgehen. Ein Überblick.

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos gründete im September 2000 das US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Der erste Flug zum All erfolgte am 20. Juli 2021 und dauerte 10 Minuten. Mit an Bord waren Jeff Bezos, dessen Bruder Mark, die 82-jährige Pilton Mary Wallace Funk und der 18-jährige zahlende Tourist Oliver Daemen. Der Flug erreichte eine Höhe von 106 km.