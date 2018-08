Die Perseiden 2018: In der Nacht zu Montag kommt der Höhepunkt

In der Nacht zu Montag gibt es den Höhepunkt

Sternschnuppen am Himmel. (Archiv) Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Nachtschwärmer können heute außergewöhnlich viele Sternschnuppen über den Himmel huschen sehen: Der Meteorstrom der Perseiden erreicht in der Nacht zu Montag seinen Höhepunkt.

Die Perseiden treten alljährlich Mitte August gehäuft am Nachthimmel auf. Das Maximum des Stroms wird in der Nacht zum Montag erwartet. Fachleute rechnen dann mit bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde.

Die Bedingungen scheinen ideal, um ein paar „Feuerschweife“ am Himmel zu erspähen. Am Samstag ist Neumond. Das heißt auch, dass die Nächte am Wochenende dunkler als sonst sind. Das macht es leichter, die Schnuppen zu sehen.