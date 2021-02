Tianwen-1 : Chinesische Sonde erreicht den Mars

Auf diesem undatierten Foto, das von der chinesischen Weltraumbehörde CNSA veröffentlicht wurde, ist Mars von Chinas Sonde „Tianwen 1“ aus einer Entfernung von 2,2 Millionen Kilometern zu sehen. Foto: dpa/---

Peking Erst eine erste arabische Sonde, nun eine Kapsel aus China - und wohl nächste Woche eine der Amerikaner: Gleich drei Marsmissionen in unmittelbarer zeitlicher Abfolge begeistern Raumfahrtfans.

Einen Tag nach dem Eintritt einer arabischen Raumsonde in die Umlaufbahn des Mars hat eine chinesische Kapsel das gleiche Ziel erreicht. Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, „Tianwen-1“ sei in die Umlaufbahn des Mars am Mittwoch eingetreten. „Tianwen-1“ ist ein Duo aus Sonde und Rover. Bis zum geplanten Abstieg des Rovers zum Mars sollen noch rund drei Monate vergehen. Läuft alles wie vorgesehen, wird China das erst zweite Land werden, dem eine als ungemein heikel geltende Marslandung gelingt.

Die 470 Millionen Kilometer lange Reise hat mehr als sechs Monate gedauert. Nach Eintritt in die Marsumlaufbahn soll „Tianwen-1“ den Planeten umkreisen und kartographieren. Dann soll sich im Mai der Rover lösen, die Landung versuchen und im Untergrund nach Wasser und Hinweisen auf uraltes Leben fahnden. „Tianwen“ lehnt sich an den Titel eines alten Gedichts an und bedeutet „Suche nach himmlischer Wahrheit“. Der solarbetriebene Rover von der Größe eines Golfwagens soll rund drei Monate in Betrieb sein, der Orbiter für zwei Jahre. Es ist Chinas zweiter Versuch, eine Sonde zum Mars zu schicken.

Bisher ist eine Marslandung nur den USA geglückt, und dies acht Mal seit dem Start zweier Viking-Missionen in den 70er Jahren. Noch heute sind ein Lander und ein Rover auf dem Mars aktiv. Am 18. Februar wird ein weiterer amerikanischer Rover namens „Perseverance“ versuchen, auf dem Planeten aufzusetzen. Auch er soll nach Anzeichen von uraltem mikroskopischem Leben suchen und Gesteinsproben sammeln, die erst im nächsten Jahrzehnt auf die Erde zurückgebracht werden sollen.

Am Dienstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate mit der Ankunft ihrer Raumsonde „Al-Amal“ („Hoffnung“) Geschichte geschrieben. Es ist die erste arabische Weltraummission zwischen zwei Planeten. Die Sonde soll das Wetter, die Atmosphäre und den Wechsel der Jahreszeiten auf dem Planeten beobachten.

Die drei Raumsonden aus den Emiraten, China und den USA waren im vergangenen Juli im Abstand weniger Tage in einem Zeitfenster für Starts zum Mars abgehoben, das sich nur alle zwei Jahre öffnet. Deswegen treffen sie nun in unmittelbarer zeitlicher Abfolge an der Destination ein.

