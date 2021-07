Mehrere Stunden : Chinesische Astronauten absolvieren Weltraumspaziergang an neuer Raumstation

Chinesische Astronauten absolvieren Weltraumspaziergang an neuer Raumstation

Peking China baut gerade an seiner neuen Raumstation „Tiangong“. Eine erste Crew ist bereits an Bord. Nun sind erstmals chinesische Astronauten zu einem Weltraumspaziergang ausgestiegen.

Im chinesischen Staatsfernsehen war am Sonntag zu sehen, wie die Astronauten Liu Boming und Tang Hongbo in ihren Raumanzügen die Station verließen.

Während ihres mehrstündigen Einsatzes sollten Geräte an der Außenseite der Station installiert und Tests durchgeführt werden, berichteten chinesische Staatsmedien. Für China war es erst der zweite Weltraumspaziergang überhaupt, nachdem erstmals im September 2008 ein chinesischer Astronaut aus dem Raumschiff „Shenzhou 7“ ausgestiegen war. Der damalige Einsatz hatte jedoch nur rund 20 Minuten gedauert.

Für den Außeneinsatz an der Raumstation entwickelten chinesische Ingenieure einen neuen rund 100 Kilogramm schweren Raumanzug, der angenehmer zu tragen sein soll und längere Einsatzzeiten im All ermöglicht. Ein an die Station angebrachter 15 Meter langer Roboterarm soll die Astronauten bei ihren Arbeiten unterstützen.