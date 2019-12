Zur Erde zurückgekehrt : Boeing will mit Kapsel zur ISS fliegen – landet damit aber im falschen Orbit

Boeing will mit Kapsel zur ISS fliegen – landet damit aber im falschen Orbit

Eine Langzeitbelichtung des Boeing-„Starliners“ am Freitag. Foto: AP/Terry Renna

Cape Canaveral Nächstes Jahr wollte US-Flugzeugbauer Boeing eigentlich Astronauten für die Nasa zur ISS bringen. Daraus könnte nun aber nichts werden. Ein Testflug des Boeing-„Starliners“ fand ein unrühmliches Ende.

Nach einem abgebrochenen Flug zur Internationalen Raumstation ISS ist eine mit einem Dummy ausgestattete Kapsel des US-Flugzeugbauers Boeing in der Wüste des US-Staats New Mexico gelandet. Die „Starliner“ schlug am Sonntagmorgen (Ortszeit) bei Dunkelheit auf der White Sands Missile Range des US-Militärs auf. Die Bodenkontrolle bezeichnete die Landung als erfolgreich. Diese wurde live im Fernsehen der US-Raumfahrtagentur Nasa übertragen.