Sonnenfinsternis, Kometen & Co. Die bekanntesten Himmelsphänomene in Bildern

Die unendlichen Weiten des Weltraums ziehen Menschen seit jeher in ihren Bann. Die Anzahl der zu entdeckenden Sterne, Planeten und Phänomene sind unendlich, erforscht hat der Mensch bisher nur einen Bruchteil. Doch so manche Ereignisse haben Wissenschaftler bereits untersuchen und erklären können. So lassen sich beispielsweise Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse und das Vorbeirauschen verschiedener Kometen mittlerweile berechnen und vorhersagen.