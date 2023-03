Sternschnuppen, Mondfinsternis und Co. Astronomische Ereignisse 2023

14. Dezember: Die Geminiden erreichen ihren Höhepunkt

Der Dezember steht unter dem Zeichen der Geminiden, einem sehr intensiven Meteorschauer aus mehrfarbigen Meteoren. Die Geminiden beginnen ihr Spektakel am 4. Dezember und fallen bis zum 20. Dezember. Ihren Höhepunkt erreichen sie am 14. Dezember. In unseren Breiten sind die Meteorschauer am Abend zu sehen.