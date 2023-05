Astronomie Größte jemals beobachtete Explosion im Weltall

So war es auch bei der großen Explosion. Im Jahr 2020 wurde sie entdeckt. Nun berichteten Fachleute darüber. Die Explosion war so stark, dass sie mehr als drei Jahre lang zu sehen war. Was genau dazu führte, ist ziemlich kompliziert. Eine wichtige Rolle spielte dabei wohl ein schwarzes Loch. Schwarze Löcher können sich zum Beispiel bilden, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens in sich zusammenstürzen.