Astronomie Größte jemals beobachtete Explosion im Kosmos

Astronomen haben die energiereichste bislang bekannte Explosion im Kosmos beobachtet. Sie ereignete sich vor etwa acht Milliarden Jahren, als eine große Wolke aus Wasserstoff in ein supermassereiches Schwarzes Loch fiel, wie Wissenschaftler um Philip Wiseman von der britischen University of Southampton in den „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ schreiben. Der Strahlungsausbruch war demnach zehnmal stärker als jede bekannte Supernova und dauerte über drei Jahre an.