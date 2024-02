Astronomische Sensation Forscher entdecken das wohl hellste Objekt des Universums

Astronomen haben das vielleicht hellste Objekt des Universums ausgemacht. Der sogenannte Quasar mit einem schwarzen Loch in seinem Zentrum wächst so schnell, dass er täglich das Äquivalent einer Sonne verschluckt. Quasare sind die extrem aktiven und mit einer extremen Leuchtkraft ausgestatteten Kerne von Galaxien. Das fragliche Exemplar scheint 500 Billionen mal heller als unsere Sonne, wie ein Team unter australischer Führung am Montag im Fachjournal „Nature Astronomy“ berichtete.