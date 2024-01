Mondmission Astrobotic meldet technische Probleme nach Raketen-Start

Wegen eines Problems mit einem Solarmodul an der Landefähre ist eine geplante Mondlandung eines privaten US-Unternehmens gefährdet. Eine unbemannte Rakete mit der Landefähre hob am frühen Montagmorgen in Cape Canaveral in Florida ab, ein Landeversuch auf dem Mond war für den 23. Februar geplant. Es war der erste Start einer US-Mondlandefähre zum Erdtrabanten seit mehr als 50 Jahren. Rund sieben Stunden nach dem Start meldete Astrobotic Technology ein Problem mit dem Solarmodul der Landefähre.