Asteroiden-Abwehr Esa: Ramses-Sonde soll 2029 Apophis-Asteroid untersuchen

Er ist etwa 375 Meter groß und kommt der Erde am 13. April 2029 extrem nahe: Der Asteroid Apophis wird uns in einem Abstand von nur 32.000 Kilometern passieren. Der Mond ist etwa zwölfmal weiter entfernt mit 380.000 Kilometern. Das macht den Asteroiden zu einem potenziell gefährlichen Objekt, das auf der Erde einschlagen könnte. Aber nach Berechnungen der Esa wird das zumindest in den nächsten 100 Jahren nicht passieren.