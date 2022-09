Zweiter Versuch für Mond-Mission : Nasa hofft auf reibungslosen „Artemis“-Start – Probleme beim Auftanken

Cape Canaveral Wegen technischer Probleme war ein Startversuch abgebrochen worden. Nun hofft die Nasa für ihre „Artemis“-Mission zum Mond am Samstag auf gutes Wetter. Das Zeitfenster ist kritisch. Doch erneut gibt es Probleme beim Auftanken.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will am Samstag (ab 20.17 Uhr MESZ) einen neuen Versuch wagen, mit ihrer unbemannten „Artemis“-Mission zum Mond aufzubrechen. Bei den Vorbereitungen gab es jedoch erneut technische Probleme. Das Team begann am Samstag mit dem Auftanken der Rakete, als ein Überdruckalarm ertönte. Der Vorgang wurde unterbrochen und dann fortgesetzt, wie die Nasa mitteilte. Minuten später trat jedoch Wasserstoff aus einem Triebwerk der Rakete aus. Die Betankung wurde gestoppt, während die Ingenieure versuchten, ein vermutetes Leck in einer Dichtung zu schließen.