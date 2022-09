Neuer Versuch : Nasa hofft auf reibungslosen „Artemis“-Start

Cape Canaveral Wegen technischer Probleme war ein Startversuch abgebrochen worden. Nun hofft die Nasa für ihre „Artemis“-Mission zum Mond für Samstag auf gutes Wetter. Das Zeitfenster ist kritisch.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will am Samstag (ab 20.17 Uhr MESZ) einen neuen Versuch wagen, mit ihrer unbemannten „Artemis“-Mission zum Mond aufzubrechen. Am Freitag sah die Nasa allerdings nur eine 60-prozentige Chance, dass die Wetterverhältnisse am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gut genug sein werden. Gerade zu Beginn des zweistündigen möglichen Zeitfensters für den Start könnten Regenschauer auftreten - zum Ende des Zeitraums bestehe eine 80-prozentige Chance, teilte die Nasa am Freitag auf ihrer Webseite mit. Eine weitere Startmöglichkeit bestehe am Montag.