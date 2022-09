Schlechte Wetterlage : Nasa sagt auch dritten Startversuch für Artemis ab

Die Artemis-Mondrakete wartet auf ihren Start (Archivbild). Foto: AP/Brynn Anderson

Cape Canaveral Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat auch den dritten Startversuch für ihre Artemis-Mondexpedition abgesagt. Nach technischen Problemen bei den erst beiden Terminen handelt es sich diesmal um eine Vorsichtsmaßnahme angesichts eines kommende Woche erwarteten Sturmtiefs.

„Ian“ könnte Florida und auch das Kennedy Space Center in Cape Canaveral erreichen, teilte die Nasa am Samstag mit.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, erklärte bereits am Freitag vorbeugend den Notstand in 24 Landkreisen des US-Staats. „Dieser Sturm hat das Potenzial, sich zu einem großen Hurrikan auszuwachsen und wir ermutigen alle Floridaner, ihre Vorkehrungen zu treffen“, hieß es in der Erklärung des Gouverneurs.

In der Karibik war „Ian“ am Wochenende noch ein tropisches Tief, das sich bis Montag zu einem Hurrikan entwickeln werde, hieß es in der Vorhersage. Die Golfküste Floridas werde „Ian“ vermutlich am Donnerstag erreichen. Angesichts dieser Lage entschied die Nasa, die 98 Meter hohe Mondrakete für eine mögliche Rückkehr in den Hangar vorzubereiten. Ob sie von der Startrampe geholt werden solle, werde am Sonntag entschieden, hieß es weiter. Ein Transport zurück in den 6,4 Kilometer entfernten Hangar dauert mehrere Stunden.

Sollte sie in der Startrampe bleiben, käme als nächster Starttermin der 2. Oktober in Frage. Das ist die letzte Chance vor einer zweiwöchigen Blackout-Phase. Bei einem Abtransport in den Hangar werde der Testflug vermutlich bis in den November verschoben werden müssen.

Das Artemis-Programm soll zum ersten Mal nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen. Bei dem jetzt vorgesehenen Testflug soll ein unbemanntes Raumschiff den Mond umkreisen und zur Erde zurückkehren. Eine bemannte Mondumkreisung ist für 2024 vorgesehen. Im Jahr darauf sollen dann erstmals seit Ende 1972 wieder Menschen den Mond betreten.

(felt/dpa)