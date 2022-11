Artemis I: Testflug zum Mond Orion stellt im All einen neuen Rekord auf

Auf ihrer Umlaufbahn um den Mond haben die Orion-Kapsel und das mit ihr verbundene „Europäische Service-Modul“ (ESM) einen neuen Rekord aufgestellt: Sie haben sich mehr als 432.000 Kilometer von der Erde und mehr als 69.000 Kilometer vom Mond entfernt. Bei einer Geschwindigkeit von 2694 km/h. Nun nähern sie sich unserem Heimatplaneten wieder an. Und noch nie zuvor ist ein Raumschiff, das für eine Besatzung konstruiert wurde, jemals weitergeflogen. Nur unbemannte Sonde haben sich bislang tiefer ins All gewagt. Das teilte Bill Nelson, Direktor der US-Weltraumbehörde Nasa, in der Nacht zu Dienstag mit deutlich sichtbarem Stolz in einer Pressekonferenz mit. Bereits am Samstag hätte man die alte Bestmarke von Apollo 13 aus dem Jahre 1970 mit einer Entfernung von mehr als 402.000 Kilometer überboten, aber das war nur eine Momentaufnahme – weil klar, dass sich die Kapsel auf ihrer Bahn noch weiter von der Erde entfernen würde.