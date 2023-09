Europas Raketen-Krise Die neue Ariane 6 soll 2024 erstmal starten

Es war ein lang ersehnter Erfolg in der von vielen Rückschlägen und Verzögerungen gebeutelten Gesichte der neuen Ariane. Ursprünglich hätte sie bereits Ende 2020 starten sollen. Doch zu viele technische Probleme verbunden mit der Corona-Pandemie und der darum notwendigen Umstellung diverser Arbeitsabläufe waren Stolpersteine auf dem Weg. Nun zeigte man sich bei man sich einer Pressekonferenz der Esa am Montag überaus zuversichtlich. Nach dem erfolgreichen Test der zweiten Stufe am Freitag soll bereits am Dienstag ein weiterer folgen. Allerdings nicht in Lampoldshausen, sondern in Französisch-Guayana. Im europäischen Weltraumbahnhof in Kourou soll dann die erste Stufe die Vulcain-2.1-Triebwerke zünden, die für vier Sekunden bei voller Leistung brennen. Am 3. Oktober wird ein weiterer Test folgen.