Raumfahrt in Europa Erster Start der neuen Ariane-6-Rakete am 9. Juli

Nachdem Josef Aschbacher Ende 2020 zum Generaldirektor der Esa gewählt worden war, führte er eine ganze Reihe organisatorischer Veränderungen ein – um der Entwicklung der „Ariane 6“ einen neuen Schub zu geben. Und nun ist es endlich so weit: Am 9. Juli wird sie vom europäischen Weltraumbahnhof im südamerikanischen Französisch-Guayana zu ihrem Jungfernflug starten. Sie tritt damit die Nachfolge der im Juni 2023 ausgemusterten „Ariane 5“ an. Das gab Aschbacher nun in Berlin bekannt. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der ArianeGroup, Martin Sion, dem Chef der französischen Raumfahrt-Agentur CNES, Philippe Baptiste, und dem Arianespace-Vorstandsvorsitzenden Stéphane Israël.