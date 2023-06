Ende einer Ära Der letzte Start der Ariane 5

Ebenfalls in eine geostationäre Umlaufbahn soll auch der Satellit „Heinrich Hertz“ des „Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt“ (DLR) befördert werden. Er wurde von OHB in Bremen gebaut, ist knapp 3,5 Tonnen schwer und etwa so groß wie ein Kleinbus. Und er soll nicht nur ein Kommunikationssatellit sein, sondern auch eine Experimentalplattform. Denn bislang sind solche „Funkstationen“ im All nicht mehr als das: Sie empfangen Signale und leiten sie weiter. „Heinrich Hertz“ dagegen hat programmierbare Chips an Bord, die Daten bearbeiten können. Unter anderem kann so erforscht werden, wie klein Antennen auf der Erde werden können – um noch zu funktionieren. Zudem kann er schnell an veränderte Anforderungen angepasst werden. Derzeit sind mehr als 20 Experimente in der 15 Jahre währenden Laufzeit geplant.