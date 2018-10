Alexander Gerst ist neuer Kommandant auf der ISS

Baikonur Astronaut Alexander Gerst hat als erster Deutscher das Kommando und somit die Gesamtverantwortung auf der Internationalen Raumstation ISS übernommen. Der 42-Jährige ist damit zunächst Vorgesetzter von zwei weiteren Kollegen an Bord.

Der US-Astronaut Feustel und zwei weitere Raumfahrer sollen am Donnerstag in der kasachischen Steppe ankommen. Eine Woche lang ist die ISS deshalb nur mit einer kleinen Mannschaft besetzt. An Bord sind noch der Kosmonaut Sergej Prokopjew, die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor und Gerst, der unter dem Namen „Astro-Alex“ in sozialen Netzwerken auftritt.