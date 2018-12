„Astro-Alex“ zurück auf der Erde : „Ich freue mich, heimzufliegen und meine Familie zu sehen“

Foto: AFP/BILL INGALLS 11 Bilder Die Landung von Alexander Gerst

Scheskasgan Er hat wieder Boden unter den Füßen nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit: Alexander Gerst ist sicher von der Raumstation ISS zurückgekehrt. Vor seinem Weiterflug nach Deutschland gab der Astronaut bereits ein erstes Interview.

Nach fast 200 Tagen im All ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst mit zwei weiteren Raumfahrern wieder sicher auf der Erde gelandet. Seine Sojus-Raumkapsel schlug am Donnerstag gegen 6.00 Uhr (MEZ) planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf. Das zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Mit an Bord waren der Russe Sergej Prokopjew und seine US-Kollegin Serena Auñón-Chancellor. Der Rückflug von der Internationalen Raumstation ISS dauerte mehr als drei Stunden.

Live-Bilder der amerikanischen Raumfahrtbehörde zeigten am Donnerstagmorgen, wie Gerst von der Sojus-Kapsel auf einen Sitz getragen wurde. Er lachte und setzte sich eine Mütze auf. „Ich freue mich, heimzufliegen und meine Familie zu sehen“, sagte er. „Aber die Mission ist noch nicht zu Ende, wir müssen noch die Ergebnisse auswerten.“

Der nach mehr als einem halben Jahr zur Erde zurückgekehrte deutsche Astronaut Alexander Gerst hat seine Landung als "super entspannt" wahrgenommen. Es sei sehr viel einfacher und angenehmer gelaufen als bei seiner ersten Landung aus dem All, sagte Gerst dem ARD-Studio Moskau am Donnerstag.

Nach seinem Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS freute sich Gerst vor allem über irdische Eigenarten. "Zum ersten Mal wieder den Geruch vom Schnee und von der Erde, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man das ein halbes Jahr nicht gehabt hat." Es fühle sich für ihn tatsächlich so an, als ob er nach Hause komme.

Gerst schwärmte dabei von der Erde als Ganzes. "Ich habe noch keinen einzigen Ort gefunden, der mein absoluter Lieblingsort war, weil ich dann immer noch einen gesehen habe, der noch schöner war." Vor allem sähen die verschiedenen Gegenden aus dem Weltall nicht immer gleich aus. "An einem Tag sieht ein Ort total anders aus als am nächsten. Deshalb findet man, egal, wann man draufschaut, immer etwas Schönes von da oben."

Um 2.40 Uhr (MEZ) hatte die Sojus-Kapsel planmäßig von der ISS abgedockt. Da flog die Raumstation gerade rund 400 Kilometer über dem Südosten der Mongolei. Kurz zuvor hatte es ein kleineres Problem mit einem Kommunikationskabel von Prokopjew gegeben. Das Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde Nasa stufte das Problem aber nicht als schwerwiegend ein und auch die drei Astronauten stimmten einem Abflug trotzdem zu. Gerst übernahm einige Kommunikationsaufgaben von seinem russischen Kollegen Prokopjew.

Die Landestelle lag südöstlich der Stadt Scheskasgan. Dort warteten für die Region vergleichsweise milde Temperaturen von etwa minus zehn Gradauf die Raumfahrer. Bei früheren Landungen war es dort deutlich kälter, weshalb zum Beispiel die übliche Fotosession auf ein Minimum verkürzt wurde, um die Besatzung schnell ins Warme zu bringen.

Nach mehreren Monaten im All brauchen die Raumfahrer zunächst Hilfe, um aus der Kapsel zu gelangen. Wegen der Schwerelosigkeit sind die Muskeln erschlafft, und der Körper muss sich erst wieder an die Erdanziehung gewöhnen. Gerst war am 6. Juni zur ISS aufgebrochen. Es war seine zweite Mission auf dem Außenposten der Menschheit.

Der 42-Jährige aus dem baden-württembergischen Künzelsau hatte Anfang Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernommen. Am Dienstag übergab er es an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko. Der Kosmonaut war vor zweieinhalb Wochen mit der US-Astronautin Anne McClain und dem Kanadier David Saint-Jacques auf der ISS angekommen. Sie sollen dort sechs Monate bleiben.

Gerst sollte noch am Donnerstag zurück nach Deutschland fliegen. Um 20.45 Uhr wird er am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Danach soll es für ihn zu einer medizinischen Forschungsanlage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln gehen. Seine Heimatstadt Künzelsau plant für nächsten Sommer eine große Feier zu Ehren Gersts.

Über der ISS-Mission von „Astro-Alex“ schien zeitweise kein guter Stern zu stehen. Mitte Oktober gab es beim Start einer russischen Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS eine Panne. Die beiden Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Hague überlebten den Fehlstart dank einer Notlandung. Lange war unklar, ob Gerst noch vor Weihnachten zur Erde zurückkehren kann.

Zuvor war an seiner Raumkapsel „Sojus-MS09“, mit der er ins All flog und nun auch zurückkehrte, ein kleines Loch entdeckt worden. Erst in der vergangenen Woche hatten zwei Kosmonauten es inspiziert. Das mysteriöse Bohrloch wurde mit einem klebstoffgetränkten Spezialtuch abgedichtet. Der genaue Grund für das Loch ist zwar noch nicht geklärt, aber Gerst bringt wichtige Beweisstücke zur Erde mit. Experten hoffen, damit endlich die Ursache klären zu können.

Mögliche Komplikationen beim Rückflug wegen des Lochs hatten die Raumfahrtbehörden Roskosmos und Nasa ausgeschlossen. Es befindet sich in einer Art Schleuse der Kapsel, die Raumfahrer zum Koppeln an die ISS und zum Umstieg in die Station nutzen. Dieses Modul wird bei der Rückkehr abgesprengt und verglüht dann in der Atmosphäre.

Nach Angaben von Roskosmos ist der nächste bemannte Start zur ISS für den 1. März 2019 geplant.

(lukra/mlat/dpa)