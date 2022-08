Schnurren

Das Schnurren einer Katze ist ein von klein auf gelerntes Mittel, um Zufriedenheit auszudrücken. So signalisieren Kitten ihren Müttern, dass alles in Ordnung ist und Müttern ihren Babys ebenfalls. Doch das Schnurren kann auch eine andere Bedeutung haben. So schnurren Katzen, die Angst oder Schmerzen haben, mitunter auch, um sich selbst zu beruhigen. Wie Sie das eine vom anderen unterscheiden? Legt ihre Katze die Ohren an und wedelt mit dem Schwanz, während sie schnurrt, hat sie womöglich Schmerzen.