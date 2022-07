Wie stehen denn heut‘ die Schnurrhaare?

Die Stimmung Ihrer Katze können Sie mitunter an den Schnurrhaaren ablesen. Sind die Härrchen seitlich ausgerichtet und hängen leicht herunter, sind die Mini-Tiger entspannt und zufrieden. Nach vorn gerichtete Härchen bedeuten Wachsamkeit, nach vorn gefächerte Härchen Wut und Angriffslust. Legt ihre Katze die Schnurrhaare an deutet das Zurückhaltung und Vorsicht an.