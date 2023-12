Infos Weiße Weihnacht? Was Bauern und Meteorologen sagen

„Fällt auf Eligius (1.12.) ein kalter Wintertag, die Kälte noch vier Wochen bleiben mag.“

Es klingt unglaublich: Schon der erste Tag im Dezember soll über das Wetter des ganzen Monats entscheiden? Doch tatsächlich lässt sich diese Regel wissenschaftlich bestätigen. Ist es am Monatsanfang deutlich kalt, hält sich diese Wetterlage meist bis kurz vor Weihnachten. Der Grund ist die Erhaltungsneigung der Großwetterlage in einem stabilen Hochdruckgebiet, das sich nicht so schnell von Tiefs verdrängen lässt.