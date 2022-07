„Kein einziger ist empfehlenswert“ : Alle Wasserfilter fallen bei Stiftung Warentest durch

Sauberes Trinkwasser wünschen sich alle, doch dafür braucht es keinen Wasserfilter. So lautet das Fazit von Stiftung Warentest. Foto: picture alliance / blickwinkel/M/McPHOTO/viennaslide

Düsseldorf Die deutsche Verbraucherorganisation Stiftung Warentest hat einen neuen Test veröffentlicht, bei dem verschiedene Wasserfilter miteinander verglichen wurden. Das Fazit: Ein Wasserfilter ist überflüssig.

Wasser ist lebensnotwendig, es steigert das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Empfohlen werden laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung etwa eineinhalb Liter Wasser pro Tag, bei Hitze steigt der Wert noch nach oben. Die meisten Menschen versuchen dieser Empfehlung nachzukommen und die Qualität ihres Wassers zu optimieren. So finden sich inzwischen in vielen Haushalten Wasserfilter, die das Trinkwasser weicher und sauberer machen sollen. Die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest hat verschiedene Geräte auf dem Markt geprüft und das Ergebnis fällt ernüchternd aus: „Kein einziger ist empfehlenswert“, so die Verbraucherorganisation.