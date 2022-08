Forscher identifizieren fünf Kategorien : Warum der Mensch weint

Die Goldmedaillengewinnerin bei den Europameisterschaften im Turnen, Asia D·Amato (Italien), hat nach dem Wettkampf Tränen in den Augen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Ulm Freude, Trauer, Frust - Tränen fließen aus unterschiedlichen Gründen. Deutsche und britische Forscher haben das Phänomen genauer untersucht und sogar fünf Situationen ausgemacht, die uns weinen lassen.

Der Mensch ist vermutlich das einzige Lebewesen, das aus emotionalen Gründen weint. Doch welche sind das? Psychologen der Universitäten Ulm und Sussex (Großbritannien) teilen im Fachjournal „Motivation and Emotion“ die menschlichen Tränenflüsse in fünf Kategorien ein: Einsamkeit, Machtlosigkeit, Überforderung, Harmonie und Medienkonsum.

Der Einteilung in diese Kategorien liege die Überlegung zugrunde, dass emotionale Tränen immer dann auftreten, wenn psychologische Grundbedürfnisse entweder nicht erfüllt oder aber sehr intensiv befriedigt würden, erklärten die Forscher. So verweisen die Psychologen etwa darauf, dass Einsamkeit durch ein nicht erfülltes Bedürfnis nach Nähe zustande kommt - und so zu Tränen führen könne. Zu dieser Kategorie zählen sie auch Tränen aufgrund von Liebeskummer oder Heimweh.