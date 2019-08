Waldbrände : Der Wald ist die beste Klimaanlage

Ein Drittel der Landfläche auf der Erde sind Wälder. Sie speichern unser Süßwasser, sind Lebensraum für Pflanzen, Tier und Mensch und regulieren das Klima. Warum wir allen Grund haben, mit Sorge nach Brasilien zu schauen.

Die grüne Lunge unseres Planeten stirbt jeden Tag ein Stück mehr. In diesen Tagen, wo Bilder lodernder Flammen aus dem brasilianischen Regenwald um die Welt gehen, noch ein wenig schneller als bisher ohnehin schon. Eine Katastrophe. Man darf es ruhig so deutlich formulieren. Denn wenn der Wald zugrunde geht, stirbt die Lebensgrundlage für Pflanzen, Tier und Mensch. Wir erklären, wie und warum alles mit allem zusammenhängt.

Die Dimensionen

Jahr für Jahr brennen Wälder auf allen Kontintenten. Nach Angaben des WWF (World Wide Fund for Nature) schrumpft die weltweite Waldfläche – das sind über vier Milliarden Hektar – pro Jahr um rund 13 Millionen Hektar. Das entspricht 35 Fußballfeldern pro Minute. Mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten leben im Regenwald. Außerdem beinhaltet ein Großteil unserer Medikamente Bestandteile tropischer Pflanzen. Und Früchte wie Avocados, Bananen, Kaffee und Kakao kaufen wir zwar im Supermarkt um die Ecke, sie haben ihren Ursprung aber in tropischen Wäldern – über 3000 verschiedene Früchte wachsen dort.

Entstehung der Brände

Der Tropenwald als eigenes Ökosystem

Der Wald als Sauerstoffproduzent

Kohlendioxid ist neben Wasserdampf das verantwortliche Gas für den Treibhauseffekt, der die Erderwärmung immer rascher vorantreibt. Pflanzen machen – einfach ausgedrückt – aus Kohlendioxid Sauerstoff. Anders gesagt: Pflanzen verwerten unseren Abfall (wir atmen Kohlendioxid aus und produzieren ihn tagtäglich in allen Lebenslagen) und wandeln ihn in lebensnotwendigen Sauerstoff um. Damit ist nahezu alles gesagt, was die Bedeutung angeht, wenn Wälder in den aktuellen Ausmaßen zugrunde gehen. Für diesen Prozess der Umwandlung (jedes Kind lernt dies unter dem Begriff der Photosynthese in der Schule) brauchen Pflanzen nur wenig: ihre grünen Bestandteile, Wasser und Licht. Neben dem Sauerstoff produzieren sie dabei Kohlenhydrate für ihren eigenen Stoffwechsel.