Düsseldorf: Vulkan und Kraftwerk

Düsseldorf Sommerzeit ist Festivalzeit. Besonders Spaß machen Konzerte an ungewöhnlichen Orten - an Hochöfen, Rennbahnen oder Eifler Vulkanmaaren.

Mondän auf der Pferderennbahn Tocotronic sind der Headliner des Open Source Festivals, das am 14. Juli in Düsseldorf auf der Rennbahn in Grafenberg stattfindet. Das Schöne an dieser Institution: Hinter der Bühne bietet sich dem Zuschauer immer noch ein Extra-Gratis-Schauspiel. Der Sonnen-Untergang nämlich, und wo hat man das schon. Cigarettes After Sex treten außerdem auf, Joan As Police Woman und Zugezogen Maskulin. Genau genommen ist es aber völlig egal, wer die Musik macht, zum Open Source geht man in erster Linie wegen der Atmosphäre, die so etwas Britisches hat. Am Tag zuvor gibt es in diesem Jahr übrigens erstmals einen Kongress, bei dem Referenten und Vortragende am selben Ort, an dem tags drauf musiziert wird, wild denken. Richard David Precht entwirft die Zukunft der Arbeit. Mikki Blanco denkt über Gender nach. Ziel ist, einen Blick in die Zukunft zu werfen, und kein Gebiet wird dabei ausgelassen, von Ernährung bis zur Kunst. hols