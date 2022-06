Supermond 2022 : Der Vollmond am 14. Juni kommt der Erde besonders nahe

Düsseldorf Wandelsterne, Sommerdreieck, Sommersonnenwende: Im Juni können sich Astronomie-Enthusiasten über eine Menge Himmelsspektakel freuen. Doch das Highlight bleibt der anstehende Vollmond am 14. Juni. Der sogenannte Supermond erscheint größer und heller.

Was ist überhaupt ein Supermond?

Wann wird der Supermond am 14. Juni 2022 sichtbar sein?

Der Supermond am Dienstag, 14. Juni erreicht um 13.51 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit seine Vollmondphase. Dann trennen Mond und Erde "nur" etwa 357.400 Kilometer. In Deutschland findet das Event mitten am Tag statt, wodurch es unmöglich wird, den Supermond zu seiner Höchstphase zu erblicken. Doch am Dienstagabend zu Mondaufgang wird der Supermond sichtbar sein. Den besten Blick wird man voraussichtlich in der Nacht auf den 15. Juni 2022, zwischen zwei und drei Uhr haben, wenngleich sich der Mond zu diesem Zeitpunkt bereits in seiner Abnehmphase befindet und somit nicht mehr in voller Größe zu bewundern sein wird. Für das menschliche Auge ist dieser Unterschied allerdings nicht wirklich erkennbar. Überhaupt werden Laien den Unterschied zum gewöhnlichen Vollmond nur schwer feststellen können, höchstens macht sich der Supermond für Hobby-Astronomen anhand seiner gesteigerten Helligkeit bemerkbar.