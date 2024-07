Fälle in den USA Virologe Drosten warnt vor Vogelgrippevirus – „Alle Fachleute sind besorgt“

Der Erreger sei in letzter Zeit in Milchviehbeständen in den USA aufgetreten und dort „sogar schon in Milchprodukten im Handel aufgetaucht“, sagte Drosten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstagsausgaben). „So etwas hat es vorher noch nicht gegeben, solche extrem großen Ausbrüche bei Kühen - alle Fachleute sind besorgt.“