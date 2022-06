Vitamin B gegen Plagegeister : Mesotherapie soll vor Mücken schützen

Laue Nächte im Garten, ein Glas Weißwein auf dem Balkon, Grillabende mit Freunden - der Sommer hat viele schöne Seiten. Doch leider ist jetzt auch Hochsaison für kleine Plagegeister: Stechmücken.

Fernhalten kann man die Mücken beispielsweise mit sogenannten Repellentien, die als Cremes oder Lotionen auf die Haut aufgetragen werden. Die Stiftung Warentest hat mehrere Produkte an mitteleuropäischen und tropischen Stechmücken getestet. Das Fazit: Nicht alle Repellentien halten, was sie versprechen.

Wirksame Abhilfe ohne Nebenwirkungen verspricht ein neues alternativmedizinisches Verfahren: Bei der sogenannten Mesotherapie wird eine Lösung von Vitamin B1, auch unter dem Namen Thiamin bekannt, mit einem Mittel zur lokalen Betäubung vermischt und in die Haut von Armen, Beinen und Nacken gespritzt. "Vitamin B1 verändert den Hautgeruch und das schreckt Mücken ab", erläutert Britta Knoll, Allgemeinmedizinerin aus München und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Mesotherapie, die das Verfahren selbst praktiziert. Die Mesotherapie bringe das Vitamin an die Stelle, an der es wirken soll. Denn ob das Schlucken von Vitamin-B-Kapseln einen ausreichenden Wirkspiegel in der Haut aufbaue, sei unklar, erläutert die Ärztin.