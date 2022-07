Ihre Katze streckt Ihnen den Bauch entgegen

Wenn Sie heimkommen und Ihre Katze Sie auf dem Rücken liegend begrüßt und Ihnen den haarigen Bauch entgegenstreckt, ist das ein starker Vertrauensbeweis. Wenn Sie sich am Bauch streicheln lässt, noch einmal mehr. Denn Katzen sind äußerst empfindlich am Bauch und müssen ihn besonders schützen, da dort all ihre wichtigen Organe sitzen.