Verhalten von Katzen : 10 Dinge, die Sie garantiert noch nicht über Ihre Stubentiger wussten

Düsseldorf Mit ihnen verbringt man vor allem seit Corona und Homeoffice mehr Zeit als mit Familie, Kollegen und Freunden: die eigenen Haustiere. Doch kennen Sie ihre Stubentiger wirklich in und auswendig? 10 Dinge, die kaum jemand über Katzen weiß.

Mit unseren Haustieren verbringen wir den meisten Teil unserer Zeit, denn sie sind immer da, wenn wir nach Hause kommen, bucken mit ihrem Köpfchen an, wenn sie merken, dass es uns nicht gut geht und gehören damit zur Familie.

Vor allem Katzen haben viele Verhaltensweisen, mit denen sie Emotionen und Stimmungen ausdrücken, die nicht auf den ersten Blick durchschaubar sind. Zudem gibt es viele Binnenweisheiten über die Vorlieben von Katzen, die nicht unbedingt immer wahr sind. Daher haben wir in einer Infostrecke zehn Dinge zusammengetragen, die Sie garantiert noch nicht über Ihre Katze wussten.

