Verblüffende Studie zu Farbwahrnehmungen Bei Blaulicht schmeckt der Riesling besser

Hecht und sein Forscherteam ließen 150 Probanden von ein und demselben Riesling kosten, allerdings in einer farblich wechselnden, nämlich roten, grünen, blauen oder neutral-weißen Umgebung. Mit dem Ergebnis, dass der Tropfen unter blauem Licht als besser und süßer schmeckend beurteilt wurde als unter weißem oder grünem Licht. Was aber Hecht am meisten verblüffte: „Die Teilnehmer gaben bei rotem Licht an, dass sie über einen Euro mehr für eine Flasche desselben verkosteten Weins zahlen würden als bei grünem Licht.“ Möglicherweise, weil sie grünes Licht eher mit Unreife und rotes Licht mit reifen Früchten assoziieren. Möglicherweise aber auch, weil sie sich in der roten Umgebung einfach wohler fühlen. Dagegen spricht allerdings, dass die Probanden auf Nachfrage angaben, sich in blauer Umgebung am wohlsten zu fühlen.