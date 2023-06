Veganer Aufschnitt Zwei Drittel fallen im Öko-Test durch

Ein weiteres Problem ist, dass viele Produkte sich als mit Mineralölbestandteilen verunreinigt herausstellten. In einem Aufschnitt konnten aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen werden - zu dessen Gruppe krebserregende Verbindungen gehören. In den meisten anderen wurden Verunreinigungen mit gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH/MOSH-Analoge) nachgewiesen. Doch während in den meisten davon nur Spuren gefunden wurden, war der Wert bei fünf Produkten stark erhöht. Diese Stoffe können sich im Fettgewebe und in der Leber anreichern, die Folgen davon sind noch unklar.