Länder im Vergleich Wie viel Trinkgeld ist im Urlaub angemessen?

In anderen Ländern sind Trinkgelder ebenfalls ein Thema. Und obwohl die Sache mit dem Tip an vielen Orten der Welt ähnlich gehandhabt wird wie in Deutschland, gibt es wiederum auch Staaten, die es völlig anders machen. So können Sie die Menschen in Japan mit ihrem Trinkgeld sogar verärgern, während Sie in den USA wiederum schon mit den deutschen zehn Prozent böse Blicke ernten. Dort ist ein deutlich höherer Obolus üblich. Ein Überblick über alles, was das Trinkgeld-Ranking weltweit so hergibt.