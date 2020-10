Erste globale Studie : Auf Meeresböden lagern 14 Millionen Tonnen Mikroplastik

Sydney Auf den Böden der Weltmeere lagern laut einer australischen Studie rund 14 Millionen Tonnen Mikroplastik. Diese seien Überreste der Unmassen an Müll, die jedes Jahr ins Meer geworfen werden.

"Unsere Forschung hat ergeben, dass der tiefe Ozean wie ein Ausgussbecken für Mikroplastik ist", erklärte Wissenschaftlerin Denise Hardesty. "Wir waren überrascht, so hohe Mengen an Mikroplastik in so einer abgelegenen Region zu finden."