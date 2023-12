Eifel und Sauerland beliebt Umweltverband schätzt Zahl der Wildkatzen in NRW auf 1000

In diesem Jahr sei es in den Wäldern um Waldbröl im Oberbergischen Kreis gelungen, nach 70 Jahren die Rückkehr der europäischen Wildkatze nachzuweisen. Im Aachener Stadtwald sei zudem in diesem Jahr Wildkatzennachwuchs mit Hilfe einer Kamera nachgewiesen worden. „Die Wildkatze ist ein Beutegreifer“, erklärte Stenglein. Sie fresse in erster Linie Mäuse und verringere damit die Mäusepopulation, was sich positiv auf den Baumnachwuchs auswirke, erläuterte sie.