App der Stunde Warum die umstrittene KI-App Lensa gerade so beliebt ist

Lensa gilt als umstritten. Und das liegt vor allem an seinen Datenschutzrichtlinien, mit denen sich der Anbieter das volle Recht zur Weiterverwendung und sogar zum Weiterverkauf des erstellten Contents einräumt. Zudem lässt sich nicht überprüfen, ob andere Personen ein Selfie von jemandem screenshotten und es dann in der App hochladen. Auch nicht-jugendfreies Bildmaterial lässt sich mit der App erstellen, was besonders dann zum Problem wird, wenn der Content nicht von der Person selbst erstellt wurde.